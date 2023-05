Formazioni ufficiali Inter-Atalanta | Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 27 maggio 2023) Ledi, sfida valida per la trentasettesima giornata di. Simone Inzaghi deve fare a meno di Correa e Mkhitaryan, oltre allo squalificato Gagliardini per questo impegno che potrebbe valere l’ufficiale accesso alla prossima Champions League. Molte le assenze per la compagine allenata da Gasperini. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di sabato 27 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.