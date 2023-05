Formazioni ufficiali Fiorentina-Roma | le scelte dei due allenatori

(Di sabato 27 maggio 2023) per il match di Serie A in programma alle 18 Comunicate ledi, match valido per la gara delle 18 di questo turno di Serie A.(4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Duncan; Saponara, Barak, Ikonè; Jovic. All. Italiano.(3-4-2-1): Svilar; Bove, Smalling, Llorente; Missori, Tahirovic, Wijnaldum, Zalewski; El Shaarawy, Solbakken; Belotti. All. Mourinho.

