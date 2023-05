Formazioni ufficiali Colonia-Bayern Monaco | Bundesliga 2022 2023

(Di sabato 27 maggio 2023) Ledi, sfida valida per la trentaquattresima giornata di. I bavaresi non controllano il proprio destino e possono fare solamente due cose: vincere questa trasferta e sperare che il Borussia Dortmund non riesca a fare lo stesso nella sfida contro il Mainz. Tuchel e i suoi sono ormai spalle al muro. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:30 di sabato 27 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.

SAMPDORIA - SASSUOLOSAMPDORIA (3 - 4 - 1 - 2): Turk; Oikonomou, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Leris; Gabbiadini, Quagliarella. All. Stankovic. SASSUOLO (4 - 3 ...Indice Cronaca con tabellino della partitaConvocati Sampdoria L'arbitro Presentazione del match ProbabiliDove vedere la partita in tv e streaming Sarà la gara in cui ...Questa sera alle 20:45 si gioca Sampdoria - Sassuolo, gara valida per la 37 giornata del campionato di Serie A. Queste le. Sampdoria (3 - 4 - 1 - 2) : Turk; Oikonomou, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Leris; Gabbiadini, Quagliarella A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi, Djuricic, De ...

Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus Primavera, gara valevole per l'ultima giornata della regular season del campionato. Obiettivo vincere per arrivare secondi in classifica e volare ...Il Torino nell’ultima giornata cerca la vittoria contro l’Empoli per mantenere il secondo posto in classifica in modo da accedere direttamente alle semifinali dei playoff per lo scudetto, senza dover ...