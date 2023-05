(Di sabato 27 maggio 2023) L'inviato speciale del governo cinese per gli Affari eurasiatici, Li Hui, "in nessun momento" ha detto che alla Russia andrebbe lasciato il possesso dei territori occupati dell'Ucraina. "Non lo ha ...

L'inviato speciale del governo cinese per gli Affari eurasiatici, Li Hui, "in nessun momento" ha detto che alla Russia andrebbe lasciato il possesso dei territori occupati dell'Ucraina. "Non lo ha ...Dadi quell'ambiente è venuto fuori che Lufthansa, non prima di qualche anno, potrebbe far ... ma esistono avvenimenti storici, come la ripresa del dialogo tra gli USA e la, che hanno ......da 7 anni per aumentare le forniture di gas in, Pechino ha deciso di dare la priorità a un nuovo gasdotto 'Linea D' dal Turkmenistan per 30 miliardi annui di mq, come informa la Reuters da...

Fonti Ue, Cina non si è espressa su zone occupate ucraine La Prealpina

L'inviato speciale del governo cinese per gli Affari eurasiatici, Li Hui, "in nessun momento" ha detto che alla Russia andrebbe lasciato il possesso dei territori occupati dell'Ucraina. (ANSA) ...Il piano cinese per l’Ucraina proposto dall’inviato speciale Li Hui durante un tour in Europa sarebbe a favore della Russia.