Foggia-Crotone | playoff Serie C | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 27 maggio 2023) Una nuova tornata è pronta a far palpitare tutti i tifosi delle compagini arrivate al secondo turno deidi Lega Pro dedicata alla Fase Nazionale. L’obiettivo promozione inB non è più così lontano, con le rispettive società che sognano di salire di categoria succedendo, di fatto, al Palermo che lo scorso anno riuscì a trionfare in questo torneo così difficile sgorgato alla fine della regular season. Chi riuscirà ad affiancarsi al trio composto da FeralpiSalò, Reggiana e Catanzaro, le vincitrici dei tre raggruppamenti? Una delle sfide in programma in questo sabato rovente è, sfida dal fortissimo sapore di Girone C: ecco tutto quello che c’è da sapere con le, il pronostico e dove sarà possibile assistere in tv alla ...

Le probabili formazioni di(3 - 5 - 2): Thiam; Leo, Kontek, Rizzo; Bjarkason, Frigerio, Petermann, Schenetti, Costa; Peralta, Iacoponi. Allenatore: Delio Rossi.(4 - 2 ...Questa sera la Serie C torna in campo per l'andata del secondo turno della fase nazionale dei play off. Fischio d'inizio alle 20:30 per Pescara - Virtus Entella , Lecco - Pordenone ,e Vicenza - Cesena . Mercoledì 31 maggio, sempre alle 20:30, ci saranno le gara di ritorno a campi invertiti. Si qualificano le squadre che avranno ottenuto il maggior punteggio; in ...ore 20:30 Serie C Playoff Nazionale 2°Turno Andata:vs(diretta) [disponibile anche su DAZN] Stadio "Zaccheria" -Telecronaca: Antonio Di Donnasi ritrovano ai ...

E' ancora elettrica l'atmosfera a Foggia e non potrebbe essere altrimenti. La clamorosa vittoria in zona Cesarini contro il Cerignola tuttora emoziona il popolo foggiano. Basta sentirlo ...I playoff di serie C che mettono in palio l'ultimo posto per la serie B, entrano nel vivo. Questa sera ore 20.30 si accendono i riflettori dello stadio "Romeo Menti" dove ...