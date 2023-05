Foggia-Crotone Calcio serie C | playoff

(Di sabato 27 maggio 2023) Si gioca allo stadio “Zaccheria” con inizio alle 20,30. Ilospita ilper l’andata dei quarti di finale neidel campionato didiC. Ritorno mercoledì 31 maggio in Calabria. In caso di parità al termine dei due confronti sarebbe qualificato ilper la migliore posizione nella stagione regolare. La vincente diaffronterà in semifinale la vincente di Pescara-Virtus Entella. L'articolo C: proviene da Noi Notizie..

...Compito non semplice per i rossoblu' che sfidano nella doppia gara il. Domani gara 1 in Puglia, ritorno mercoledì allo Scida. Oggi seduta di rifinitura a porte aperte allo Scida per il...La gara d'andata in casa diventa un passaggio - chiave per centrare l'obiettivo semifinale contro la vincente di. 'Mi aspetto un grande pubblico sugli spalti: come quello di lunedì, ...Le probabili formazioni di(3 - 5 - 2): Thiam; Rutjens, Kontek, Rizzo; Bjarkason, Di Noia, Frigerio, Petermann, Costa; Peralta; Iacoponi, Beretta.(4 - 2 - 3 - 1): ...

Ripartono quest'oggi, sabato 27 maggio, i Playoff di Serie C con i quarti di finale di andata.