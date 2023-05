Foggia-Crotone 1-0 Calcio serie C | quarti di finale playoff | risultati delle partite di andata

Formazioni ufficiali di: 22 Dalmasso, 3 Rizzo, 4 Kontek, 7 Schenetti, 10 Peralta, 11 Beretta, 21 Leo, 25 Petermann, 26 Frigerio, 27 Bjarkason, 32 Costa. A disposizione: 1 ...Chi passerà il turno affronterà la vincente di. Indice Cronaca della partita con tabellino Formazioni ufficiali Presentazione del match Probabili formazioni Dove vedere la partita in ...In Serie B altro turno preliminare tra Cagliari e Venezia alle 20.30, stesso orario dell'andata dei playoff di Serie C con 4 partite in programma:, Vicenza - Cesena, Lecco - ...

Crotone, i convocati per il Foggia: una sola defezione lagoleada.it lagoleada.it

Una rete dell’italoargentino alla metà della ripresa decide il match di andata dei quarti di finale dei playoff. Vittoria meritata contro un Crotone raramente pericoloso.Dopo le emozionanti sfide del primo turno, si apre un nuovo round che deciderà le squadre che si contenderanno le loro possibilità nella Final Four della post-season. Le partite si svolgeranno oggi, s ...