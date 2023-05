Fiumicino | nuova Giunta La maggioranza replica | “Non accettiamo lezioni dalla sinistra”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 27 maggio 2023)– “Avevamo appena finito di chiedere all’opposizione un minimo di coerenza, dopo 10 anni di pseudo amministrazione, mettendo da parte piccole speculazioni per lavorare insieme al bene die invece siamo stati subito smentiti”. Lo dichiarano in un comunicato stampa Federica Poggio e Giuseppe Picciano, consiglieri comunali lista civica Baccini Sindaco “Che siano loro, proprio loro, – proseguono Poggio e Picciano – a parlare di colonia romana (leggi qui) fa sorridere. Sindaco di Capalbio, prima assessora alla cultura di Roma (Daniela Poggi, mai pervenuta qui in città), assessorato al turismo mai nominato, quello alla cultura per 5 anni fermo nelle mani di Montino. Per entrambi zero fondi stanziati, al pari dello sport. Noi crediamo fermamente invece che sia il turismo, che la cultura come lo sport e la formazione siano asset ...