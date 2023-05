Fisco | scivolone della Boldrini | attacca Meloni che critica lo Stato “vampiro” dei commercianti

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 27 maggio 2023) La frase esatta pronunciata dal premier, ieri sera, a Catania, è questa qui: “La lotta all’evasione fiscale si fa dove sta davvero l’evasione, non sul piccolo commerciante a cui chiedi il pizzo di”, aveva detto il premier nel comizio di chiusura a sostegno del candidato a sindaco Enrico Trantino. Una frase finita nel mirino di Laura, in cerca di gloria sulla scìacontro lasulNel pomeriggio, al festival dell’Economia, Giorgiaaveva invece spiegato la riforma in cantiere: “La riforma delè strategica, è una riforma che serve all’Italia”, per poi chiarire: “Sulla lotta all’evasione fiscale noi non vogliamo gettare la spugna, abbiamo assunto 3.900 nuovi funzionari per ...