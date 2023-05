Firenze | 30 anni fa la strage di via dei Georgofili | il ricordo dei vigili del fuoco nel filmato dell’epoca

(Di sabato 27 maggio 2023) Ore 1:04 del 27 maggio 1993, un boato scosse il centro storico di. In via deivi fu una terribile esplosione che distrusse la Torre dei Pulci, sede dell’Accademia dei, e che provocò la morte di cinque persone, tra cui una bambina di novee un’altra di neanche due mesi, decine di feriti e innumerevoli dal patrimonio artistico. In quella notte e in quei giorni numerose squadre didelebbero un ruolo di primo piano sia nell’immediatezza dei soccorsi alle persone coinvolte dall’esplosione, sia successivamente nell’opera di ripristino della sicurezza. Il video-deideldelladi via deidi 30 ...

... ispettore deivigili urbani, e le figlie, Nadia, di ottoe Caterina, dinove mesi. (segue). CIO27 - MAG - 93 05:29 NNNNZCZC039/0B U CRO S0B QBXX ESPLOSIONE IN CENTRO STORICO; UFFIZI ...Così come adove, lo ricordiamo, risultano ancora indagati Silvio Berlusconi e Marcello ...che servono più che altro a destare l'attenzione della politica che è stata coinvolta in quegli. ...... quello alla Quarto Savona Quindici, l'auto di scorta al giudice Falcone nella strage di Capaci e che viene esposta ain questi giorni. 'Trent'- ha detto il sindaco Nardella prima del ...

La strage di via dei Georgofili a Firenze, 30 anni fa Il Post

Nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1993, libero dal servizio, vengo chiamato per andare a documentare un'esplosione di...