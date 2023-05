Firenze 27 maggio 1993. L'attacco della mafia

piombò nel terrore la notte fra il 26 e il 271993. La bomba piazzata sotto la Torre dei Pulci, sede dell'Accademia dei Georgofili, si portò via una famiglia intera e uno studente di 22 ...Una delegazione proveniente dallo stabilimento chimico farmaceutico militare di, un'unità ... Per sabato 27, infine, si segnala anche il rischio di frane nelle province di Bologna, ...Sono passati 30 anni dall'attentato mafioso in via Georgofili a. Nell'esplosione di una autobomba il 27del 1993 morirono cinque persone: Fabrizio Nencioni e Angela Fiume, marito e moglie, le loro figlie Caterina e Nadia, che avevano 2 mesi e 9 anni,...

Firenze, Teatro del Maggio – Otello – Connessi all'Opera Connessi all'Opera

Torna la maratona di 10 km all'insegna della sostenibilità, di progetti per la comunità e per gli studenti come borse di studio e riqualificazione degli spazi. Tutte le informazioni ...Auto con finestrini rotti nel parcheggio dell'ospedale di Torregalli di Firenze. A segnalare il caso è stata nella serata di ieri, venerdì 26 maggio, un'infermiera che all'uscita dal lavoro aveva trov ...