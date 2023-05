Fiorentina-Roma | Serie A | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 maggio 2023) La trentasettesima e penultima giornata diA ha preso il via col pareggio tra Sampdoria e Sassuolo. Tra i match del sabato, però, occhi puntati su, in programma alle ore 18:00 allo stadio Artemio Franchi. Una sfida tra due squadre che avranno indubbiamente la testa alle rispettive finali di coppa, ma che faranno di tutto per aggiudicarsi la vittoria. La squadra di Italiano è undicesima con 50 punti, al pari di Bologna e Torino, e si è allontanata dalla zona valida per la Conference League. Quella di Mourinho, invece, ha ormai quasi perso il treno per la Champions e, con 61 punti in classifica, punta quindi a difendere il piazzamento valido per l’Europa League. Le ultime da, con lee la...