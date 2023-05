Fiorentina-Roma oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023), finaliste di Conference ed Europa League, si sfidano a pochi giorni dalla loro partita più importante.al Franchi (fischio d’inizio ore 18) va in scena una sfida dal gusto davvero particolare. Gara che sarà visibile sia in direttasu DAZN che sul satellitare di Sky grazie alZona DAZN (214), riservato agli abbonati dell’emittente francese. Da una parte ci sarà la squadra di José Mourinho, già proiettata con la mente all’ultimo atto contro il Siviglia inmercoledì 31 maggio a Budapest, dall’altra quella di un deluso Vincenzo Italiano, ko in settimana nella finale di Coppa Italia contro l’Inter. Già, mercoledì scorso laha sprecato il primo match point per l’Europa League. Ma per sua fortuna ne avrà un altro: ...