Fiorentina-Roma | leggero fastidio per El Shaarawy | Mourinho lo cambia all’intervallo

Leggi su sportface

(Di sabato 27 maggio 2023) Precauzione. È la parola che regna in casanel match contro la. Come riporta Dazn, Stephan Eldopo una conclusione verso la porta ha avvertito un lievefisico, che ha spinto Josèa procedere con il cambio: fuori l’italoegiziano, dentro Zeki Celik. Da programma, l’esterno avrebbe dovuto giocare qualche minuto in più, ma il tecnico portoghese ha preferito optare per una gestione fisica in vista della finale di Europa League contro il Siviglia. Asono rimasti invece Pellegrini, Matic, Rui Patricio, Spinazzola e Dybala. Questi ultimi due rimangono in dubbio per il match di Budapest. SportFace.