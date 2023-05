Fiorentina-Roma | le formazioni ufficiali

(Di sabato 27 maggio 2023) Il sabato pomeriggio della penultima giornata di Serie A continua con l’incontro tra. Lavuole riscattarsi dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. Lainvece vuole ottenere un risultato positivo per la lotta Champions. Nella partita d’andata i giallorossi vinsero per 2-0. Ecco di seguito ledi. Ladi Vincenzo Italiano arriva dalla finale di Coppa Italia persa 2-1 contro l’Inter. In campionato invece arriva dal pareggio contro il Torino per 1-1. In classifica i viola si trovano all’undicesimo posto in classifica con 50 punti frutto di tredici vittorie, undici pareggi e dodici sconfitte. Lain queste ultime due partite ...

Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di(calcio d'inizio ore 18).: Cerofolini; Venuti, M. Quarta, Igor, Biraghi; Barak, Mandragora, Duncan; Ikoné, Jovic, Saponara.: Svilar; Smalling, Llorente, Bove; ...Calcio d'inizio alle 18 , su Calciomercato.com la diretta diFormazioni ufficiali: le scelte dei due allenatori per il match di Serie A in programma alle 18 Comunicate le formazioni ufficiali di, match valido per la gara delle 18 di questo turno ...

Torino drubbed Spezia 4-0 in the Ligurian resort town Saturday while Campanian outfit Salernitana edged Udinese 3-2 in Campania. © ANSA ...Fiorentina e Roma si sfidano al Franchi per una partita dal sapore quasi di un'amichevole vista l'attenzione di entrambe le squadre per le rispettive finali ...