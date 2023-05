Fiorentina-Roma | le formazioni ufficiali | c'è Jovic | Mourinho con il maxi turnover

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 86 punti; Lazio 68; Inter 66; Milan 64; Atalanta 61;60; Juventus* 59; Monza 52; Bologna, Torino e50; Udinese 46; Sassuolo 44; Empoli 42; Salernitana 39; ...Ladi José Mourinho sfida ladi Italiano allo Stadio Franchi nella penultima giornata di Serie A. I giallorossi, impegnati mercoledì 31 maggio nella finale di Europa League contro il ...FORMAZIONI UFFICIALI: in attesa: in attesa

Prosegue la 37ª e penultima giornata di Serie A e alle 18 si sfidano due finaliste europee al Franchi: la Fiorentina ospita la Roma, in un confronto importante anche per la corsa europea. I viola di I ...Calciomercato.it vi offre il match di Serie A tra la Fiorentina di Italiano e la Roma di Mourinho in tempo reale ...