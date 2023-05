Fiorentina-Roma | Italiano | “Volevamo fortemente questa vittoria | non facile dopo la delusione di Coppa Italia”

(Di sabato 27 maggio 2023)il 2-1 con cui laha sconfitto la, Vincenzoè stato intervistato ai microfoni di Dazn. “Non sempre è possibile creare tante occasioni da gol – ha affermato l’ex tecnico dello Spezia –, per questo è importante essere freddi sotto porta e sfruttare le chance come accaduto oggi. Abbiamo condotto la partita, loro sono passati in vantaggio su una bella giocata ma noi non ci siamo scoraggiati.vincere perché era l’ultima partita in casa davanti al nostro pubblico, bravo a sostenerci nonostante la sconfitta nella finale di. Dobbiamo continuare a remare tutti nella stessa direzione, perché ora c’è l’ultima trasferta di campionato e poi la finale di Conference League, gara a cui tutti noi teniamo tantissimo. ...

Con un uno - due terribile in 3 minuti firmato Jovic e Ikoné laribalta ladi Mourinho, in vantaggio per oltre 70' grazie alla rete a inizio partita di El Shaarawy. Di seguito tutti i voti del 2 - 1 dei Viola a cura di Maurizio ...FIRENZE - Lasciupa un successo che sembrava raggiunto e perde 2 - 1 al Franchi contro laa quattro giorni dalla finale di Europa League. José Mourinho, scontento per la sconfitta, tra poco ...La, la suaperò non ci sta mai a perdere. Nel primo tempo comanda e produce tante palle gol. Nella ripresa cambia troppo gli assetti e lasbarella nel finale pagando oltremodo anche il ...

La Roma ha chiuso tutto gli spazi, partendo in contropiede e in uno di questi ha segnato il gol del vantaggio. Dall’altra parte la Fiorentina ha giocato per tutto il match, ha proposto soprattutto con ...[themoneytizer id=”99064-6] Quando la sfida del Franchi sembrava ormai destinata a terminare 1-0 in favore della Roma, andata in vantaggio ad inizio gara con El Shaarawy (11’), i viola di Italiano ha ...