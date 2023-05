Fiorentina-Roma 2-1 | giallorossi in silenzio nel post partita

(Di sabato 27 maggio 2023)indopo la sconfitta contro laal Franchi (2-1) nella penultima giornata del campionato. Secondo quanto riportato da Dazn, José Mourinho ha deciso di non fare dichiarazioni nelper mantenere la concentrazione all’interno dello spogliatoio in vista dell’ultima giornata di campionato e in particolare della finale di Europa League. SportFace.

AGI - Con una clamorosa rimonta nel finale laribalta lae la costringe a un altro passo falso di questo finale di campionato. Al Franchi finisce 2 - 1 con le reti decisive di Jovic e Ikone tra l'85' e l'88' , che rendono vano l'...Latiene di più bella in avvio ma lasi inserisce molto bene e all'11' passa: Belotti sulla sinistra serve un pallone morbido in area per Solbakken che fa da sponda di testa per El ......tutte le azioni più pericolose dellae Cerofolini gli nega la gioia della rete multipla. Resta negli spogliatoi all'intervallo: c'è una finale da giocare. Dal 46' Celik 5,5: lainizia ...

Al termine della gara a Dazn è stato reso noto che nessun tesserato avrebbe parlato: il motivo sembrerebbe essere il voler tenere l'attenzione alta in vista di mercoledì ...Quella data si sta avvicinando in maniera sempre più inesorabile, ma questa sera c’è un appuntamento importante: perché l’Atalanta ha ancora una chance per ...