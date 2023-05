Fiorentina-Roma 0-1 LIVE | El Shaarawy porta avanti i giallorossi

(Di sabato 27 maggio 2023) Il match valido per la 37esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio Franchi,si affrontano nel match valido per la 37esima giornata di Serie A.

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 37ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Ayroldi. Tiago Pinto, dirigente della Roma, ha parlato prima del fischio d'inizio del match contro la Fiorentina: le dichiarazioni Tiago Pinto ha parlato a Dazn prima di Fiorentina-Roma. LE PAROLE - "Se Dybala stava bene oggi sarebbe stato qui. Vediamo per mercoledì. La gara con il Siviglia è una delle più importanti nella storia recente della Roma. Dybala Se stava bene, sarebbe stato qui. Vedremo mercoledì". Lo ha detto il general manager della Roma Tiago Pinto nel pre gara del match con la Fiorentina, a proposito delle condizioni dell'argentino in vista della finale di Europa League contro il Siviglia. "La partita di mercoledì è molto importante..."

FIRENZE - Fiorentina-Roma, 37° turno del campionato di serie A. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità.4' - Jovic si libera bene al limite dell'area ma poi ci mette troppo a calciare: Smalling lo ostacola e il pallone finisce tra le braccia di Svilar. 3' - Primi minuti in ...