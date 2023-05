Fiorentina-Roma 0-0 LIVE | si parte al Franchi

(Di sabato 27 maggio 2023) Il match valido per la 37esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadiosi affrontano nel match valido per la 37esima giornata di Serie A.

Il forte centravanti, anche questo pomeriggio, è rimasto fuori dai convocati per il match traa causa del trauma distorsivo alla caviglia che tiene in ansia un intero popolo. Tiago ...Mourinho e Italiano, allenatori di(LaPresse) - Calciomercato.itReduci da sei partite senza vittorie in cui hanno raccolto solo 4 punti, i giallorossi di José Mourinho si giocano le ...Mile Svilar, portiere della, ha parlato prima del fischio d'inizio del match con la: le sue dichiarazioni Mile Svilar ha parlato a Dazn prima di. LE PAROLE - "Ho tanta voglia di giocare, così come i miei compagni. Daremo il massimo. Siamo venuti qui per un buon ...

Il direttore generale della Roma ha rilasciato un ultimo aggiornamento sulle condizioni dell’attaccante argentino Continua ad esserci parecchia apprensione nella Capitale intorno a quelle che sono le ...Stiamo volgendo alla fine di un campionato infinito, mancano solo due partite e la Fiorentina potrà definitivamente pensare a Praga. Al Franchi oggi arriva una Roma concentrata sulla sua ...