Ci prova Biraghi a scuotere lacon un calcio di punizione velenoso, parato in due tempi ... all'85', a pareggiare i conti con un tocco sotto porta su sponda di testa di, dopo un ...Laspinge e al 54' Jovic ci prova in girata sotto porta ma Llorente interviene in ... All'85' cross dalla destra di Ikone,salta più in alto di tutti e di testa serve Jovic che ...6,5: il pallone non lo perde praticamente mai, perfetta la torre per Jovic che trova il ... Esce quando laha bisogno di maggiore potenziale offensivo. Dal 76' Kouamé 6,5: dà ...

Fiorentina, Mandragora: "Vogliamo finire la stagione alla grande. I tifosi sognano la coppa Anche noi..." TUTTO mercato WEB

Al termine della gara a Dazn è stato reso noto che nessun tesserato avrebbe parlato: il motivo sembrerebbe essere il voler tenere l'attenzione alta in vista di mercoledì ...Luca Marelli ha commentato gli episodi chiave di Fiorentina-Roma. Ecco le sue parole a Dazn: "Ayroldi ha fischiato fallo di Sottil su Missori, ed ha fatto bene perché ...