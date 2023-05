Fiorentina | Mandragora | «I tifosi sognano la coppa? Anche noi»

(Di sabato 27 maggio 2023) Le parole di Rolando, centrocampista della, dopo la vittoria dei viola in rimonta contro la Roma Rolandoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dellacontro la Roma. Di seguito le sue parole. «Volevamo regalare al pubblico una vittoria ed è bello finire in casa così. Ora abbiamo il Sassuolo e poi ci prepareremo per la finale di Conference League. Dovevamo invertire il trend, nel primo tempo siamo stati in svantaggio, poi siamo riusciti a ribaltarla. Siamo molto contenti di questa vittoria. Stiamo bene insieme, siamo una famiglia e penso si veda in campo. Se c’è da aiutare un compagno ci siamo. I risultati sono arrivati un po dopo e ora vogliamo finire alla grande. Ila? ...

Laspinge e al 54' Jovic ci prova in girata sotto porta ma Llorente interviene in ... All'85' cross dalla destra di Ikone,salta più in alto di tutti travolgendo Missori (l'...Gli ingressi di Kouamé, Dodo e Terzic rimettono in sesto i padroni di casa, che pareggiano a cinque minuti dal 90' con la zampata di Jovic su torre di. Il 'Franchi' spinge e la...Il pareggio dellaarriva all'85': cross dalla destra,serve di testa Jovic, che sotto porta firma il gol dell'1 - 1. Dopo tre minuti, i viola ribaltano il match: all'88' cross ...

"Non è che tutte le volte puoi inanellare tante situazioni nitide da gol ma quelle volte che riesci ad arrivare sotto porta devi essere freddo come oggi. La partita l'abbiamo comunque condotta noi e s ...La Fiorentina batte in rimonta la Roma. Entrambe le squadre hanno optato per un turnover ampio. El Shaarawy la apre, Jovic e Ikonè rimontano.