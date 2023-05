Fiorentina | le pagelle di CM | Jovic e Ikoné provvidenziali | Cerofolini miracoloso

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/23:- Roma Ledei protagonisti del match trae Roma, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Jovic, Kouamè, Ikonè FLOP: Llorente VOTI: a ...Latrova due gol in pochi minuti che ribaltano il match.(4 - 3 - 3): Cerofolini 7; Venuti 5.5 (17 s.t. Dodo 6), Martinez Quarta 5 (1 s.t. Milenkovic 6), Igor 5.5, Biraghi 5.5 (...Le, i voti e il tabellino di- Roma 2 - 1, match della trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. All'11' la Roma sblocca il risultato. Merito di Belotti che confeziona un cross ...

Pagelle e tabellino di Fiorentina-Roma, match valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A 2022/23 ...Venuti 5,5: fuori posizione in occasione del vantaggio della Roma. Impreciso in più di un’occasione. Dal 61’ Dodò 6,5: entra e la Fiorentina si rende più pericolosa. Non può essere un caso Igor 6: ris ...