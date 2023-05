Fiorentina | Italiano | «Dobbiamo arrivare in finale con questo entusiasmo»

(Di sabato 27 maggio 2023) Le parole di Vincenzo, tecnico della, dopo la vittoria dei viola in rimonta contro la Roma Vincenzoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dellacontro la Roma. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Non tutte le volte si possono inanellare tante situazioni da gol nitide, ma quando arrivi sotto porta deve essere freddo. La partita l’abbiamo condotta noi, siamo andati sotto e nel secondo tempo abbiamo creato tantissimi presupposti. Alla fine siamo stati premiati e ci abbiamo messo tanto cuore, ci tenevamo perché era l’ultima davanti al nostro pubblico.cercare diallacon grande, anche attraverso vittorie come questa che alimentano lo spirito che i ragazzi devono ...

...al Franchi, gettando al vento una buona gara e un successo che l'avrebbe rimessa in corsa per un posto in Champions League ad una giornata dalla fine del campionato. La squadra di...Vincenzo, ai microfoni di Dazn, commenta la vittoria in rimonta dellacontro la Roma. Le parole del tecnico dei Viola: "Non tutte le volte si possono inanellare tante situazioni da gol ...ruota gli uomini in vista del 7 giugno, data della finale di Conference contro il West Ham.la Roma passa e gioca in difesa ripartendo benissimo e costruisce più occasioni della, ...

Italiano: "Rimontare la Roma non è facile" “Anche prima della finale di Coppa Italia sapevamo che non potevamo mollare perché c’era il campionato e la Conference League. Abbiamo ancora tanti impegni, ...La Fiorentina non vinceva in rimonta in una gara di Serie A dal 30 novembre 2021, in casa contro la Sampdoria, quando al gol di Gabbiadini risposero quelli di Callejòn, Vlahovic e Sottil.