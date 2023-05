Fiorello disinnesca la bomba Amadeus | “Farà il Festival Anzi se glielo chiedono fa pure il sesto”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 27 maggio 2023)torna alla carica con l’ironia sferzante di sempre, e insiste a punteggiare satiricamente la narrazione drammatica degli addii di alcuni dei volti noti della Rai, con effetti esilaranti a dir poco. Una rilettura satirica, quella dello showman, che mette alla berlina i piagnistei dei divi tanto in voga a sinistra scelta in realtà in vista di nuovi dorati approdi televisivi o comunicata con dimissioni discusse almeno quanto annunciate. Così, tra una strizzatina d’occhio al nuovo El Dorado della tv e tirando le somme di bilanci e ascolti, tra inviti a “Teleminkia” e rifacimenti ad hoc di celebri brani del momento, il condottiero sacrilego del morning show VivaRai2! torna sull’argomento per smorzare l’allarme relativo a un presunto addio dial trono di Sanremo. Niente paura, tranquillizza, l’amico Ciuri non ...