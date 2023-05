Fiorello | ' Amadeus non lascia Sanremo | era uno scherzo'

Arriva la smentita disulla possibilità chenon conduca la prossima edizione di Sanremo . "Vi sembra reale un mondo in cuidica: sai, non so se farò Sanremo State scherzando Lo fa, lo fa, se ...... sai, non so se farò Sanremo State scherzando Lo fa, lo fa, se glielo chiedono fa pure il sesto" ha commentatoincalzato in merito ammettendo lo scherzo all'amico. " Sapevo che lo ...E le parole riportate daProbabilmente,deve aver confidato, in un momento di sconforto, il suo malumore. I tanti cambi e le incertezze sul futuro del palinsesto Rai , potrebbero ...

La "bombetta" – come l'ha definita il presentatore – è stata lanciata questa mattina, durante la puntata di 'Viva Rai2!': «L’ho sentito ieri. La butto lì. Mi ha detto… Leggi ...Lo showman ha voluto togliere qualunque tipo di dubbio riguardo al futuro al Festival dell'amico: ecco le sue parole ...