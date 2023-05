Fiorello a TvTalk | imprevisto durante l’intervista | “Non sono in mutande”

Leggi su tpi

(Di sabato 27 maggio 2023)per Rosarioospite oggi a Tv Talk, il programma in onda su Rai 3. Tra comicità e riflessioni profonde, il comico ha parlato del suo programma Viva Rai 2. Ha spiegato come è nato, come sia riuscito in queste mattine a tenere in piedi uno show completo di primissima mattina, ma all’improvviso la gag.il collegamento aè caduto il telefono che ha quindi inquadrato l’intera figura dello showman. “Non era in!”. A sottolinearlo è lo stesso conduttore e gli altri ospiti del programma. La pandemia, infatti, ci ha abituati a scene di questo tipo: giacca e cravatta sopra, boxer e ciabatte sotto. Lo strumento del collegamento televisivo in videochiamata è un retaggio di quel periodo, ormai consolidatosi, ma lo scenario sopradescritto è sempre dietro l’angolo. Nel corso ...