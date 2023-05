Fils-Cerundolo oggi in tv | orario | canale e diretta streaming finale Atp Lione 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 27 maggio 2023) Arthursfiderà Francisconelladell’ATP 250 di. Primain carriera a livello Atp per il giovane francese, che sta vivendo una settimana estremamente positiva ed ha vinto un match incredibile contro Nakashima in semi, imponendosi al tie-break del terzo set. A separarlo dal titolo c’è l’argentino, che dopo le vittorie su Varillas (per ritiro) e Draper (in tre set) ha liquidato Cameron Norrie con un severo 6-3 6-0. Tra i due non ci sono precedenti, ma secondo i bookmakers partirà ampiamente favorito il sudamericano, sia perché ha più esperienza sia perché sta giocando davvero bene in queste settimane. Un fattore che gioca a favore diè il sostegno del pubblico di casa, ma ...