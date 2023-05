Filippo Magnini e Giorgia Palmas bloccano una ladra a Milano | aveva tentato di borseggiare una turista

MILANO. Erano a pranzo insieme quando hanno sentito le urla di una donna che aveva appena subito un tentato scippo. L'ex campione di nuotoe la showgirl Giorgia Palmas si sono alzati dal tavolo e hanno deciso di seguire la borseggiatrice. Una volta raggiunta, l'hanno bloccata fino all'arrivo degli agenti di una volante ...L'avventura è accaduta oggi a Milano, protagonista una coppia famosa:Magnanini e Giorgia ... S, una donna cubana di 62 anni, ha cercato di scappare mae Palmas sono stati più veloci, l'...e Giorgia Palmas bloccano una ladra a Milano . Il campione di nuoto e la showgirl, infatti, sono intervenuti a difesa di una donna, vittima di un furto da parte di una ladra. Il fatto ...

Filippo Magnini e Palmas bloccano una ladra a Milano Agenzia ANSA

Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno bloccato oggi una ladra a Milano. Il campione di nuoto e la soubrette erano in un locale in corso Sempione, vicino ...MILANO - Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno bloccato una donna che aveva tentato di derubare una persona. È accaduto oggi a Milano: il campione di nuoto e la soubrette si trovavano in un locale in ...