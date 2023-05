(Di sabato 27 maggio 2023) Una delle prime frasi che mi è stata rivolta, già quando i mieierano ancora piccolissimi, pronunciata (soprattutto) da madri più vecchie o avanti nel processo di crescita era: “bambini piccoli, problemi piccoli. Bambini grandi, problemi grandi”. Accostato alla profezia troneggiava un ghigno crepuscolare, di sottile compassione, per noi genitori ancora ignari del nostro futuro. Ora che diin casa ce ne sono due la litania è leggermente mutata, poiché la tempesta infuria adesso, e l’aforisma – fattosi scarno sintagma – riflette un’inevitabile sorte: “ah, teenagers”. Una scrollata sconsolata del capo finisce a gesti il resto della frase. In entrambi i casi aleggia la sensazione di un destino che non si può osteggiare, ma solamente accettare. Certo: quando mangiano, dormono, piangono e fanno poco più i problemi gestionali a livello ...

Figli adolescenti: può anche non trasformarsi in una battaglia Il Fatto Quotidiano

