Fidenza | grande incendio nel magazzino di un' azienda plastica - la diretta

Unincendio alla Monteplast, azienda attiva nel settore delle materie plastiche nella zona artigianale di. La colonna di fumo è visibile da lontano e l'amministrazione comunale ha ...Scontata laimmissione di diossina e altri materiali pericoli nell'aria, con l'unica fortuna ...la popolazione sui possibili rischi causati dall'incendio è intervenuto il sindaco di, ......anche la possibilità di vendere le proprie creazioni in uno spazio retail gratuito aVillage all'interno della pop - up boutique, The Creative Spot, in programma per il 2024: "È con...

Fidenza, grande incendio nel magazzino di un'azienda plastica - la ... Repubblica TV

Il vasto incendio si è sviluppato in un capannone a Fidenza, in un'azienda che produce e materiale plastico. Alta colonna di fumo visibile da molti km ...Paura sabato pomeriggio a Fidenza nel quartiere La Bionda. Un grande incendio si è sviluppato dopo pranzo in un capannone della Monteplast, azienda che produce e commercializza materiale plastico. La ...