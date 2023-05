Festival di Cannes 2023 | tutti i vincitori

... con una madre che deve difendersi dall'accusa di aver ucciso il marito, vince la Palma d'oro alla 76ª edizione deldi. 'Anatomie d'une chute' è un thriller psicologico che scava ...La suspense era finita, la Palma era a quel punto ovvia, ma Jane Fonda l'ha disinnescata ricordando il suo primodinel 1963, sessant'anni fa: "Non c'era nemmeno una donna regista in competizione, e nessuno ha detto nulla, perché era normale!" (vinse Il Gattopardo di Visconti , per la cronaca). A ...È il film francese 'Anatomie d'une chute' di Justine Triet che si è aggiudicato la Palma d'oro della 76ª edizione deldi. Ecco tutti gli altri importanti premi della rassegna che hanno appena consegnato, dal Premio per la migliore attrice andato a Merve Dizdar per la sua interpretazione in 'About Dry ...

I vincitori di Cannes 2023: tutti i premi a film, registi e attori Corriere della Sera

L’Italia esce a mani vuote da questo festival e qualche riflessione bisognerà ben farla ... Ma forse bisogna iniziare a pensare che Cannes non è il paradiso in terra per il nostro cinema e che non ...Roma, 27 mag. (Adnkronos) – La Palma d’oro del Festival di Cannes 2023 è andata al film ‘Anatomie d’une chute’ della francese Justine Triet. Il film vincitore è un thriller psicologico ambientato ...