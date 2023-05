Festival di Cannes 2023 | Benedetta De Luca orgogliosa sul red carpet | «Vorrei trasmettere forza a tante persone con e senza disabilita»

Ultima sfilata per le celebrity davanti al muro dei fotografi prima della chiusura del sipario sull'edizione numero settantasei della kermesse cinematografica della Costa Azzurra. Attesi alla ...Questo è il problema.' All'interno del confronto con la stampa c'è tempo anche per la risposta di Loach ad una domanda polemica legata all'estromissione dei sindacati daldi. Al ...Mentre i "cinefili" aspettano con curiosità i vincitori deldi, i "cinofili" festeggiano e brindano sulla Croisette il vincitore del Palm Dog. Una gara eccentrica, iniziata per scherzo e poi sempre più seguita, la gara per la "miglior ...

Festival di Cannes 2023, i look: Eva Longoria diva (8), la solita Coureau (5), MacDowell attivista (7) Corriere della Sera

Les jeux sont faits, rien ne va plus! Fra poche ore sapremo chi ha vinto il Festival di Cannes 2023, con una cerimonia che si terrà sabato 27 maggio alle 20.30 al Grand… Leggi ...A Foggia arriva la regista Alice Rohrwacher. Definita dalla stampa di settore “ il più grande talento cinematografico che ci sia in questo momento in Italia ” e in concorso a Cannes con ‘La Chimera’, ...