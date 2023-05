Festival di Cannes 2023 | Alba Rohrwacher in total rouge e le altre | i look sul red carpet della penultima serata

La storia di Felicity, il cane di razza Samoiedo che ha appena sfilato sul prestigioso rede carpet deldel Cinema di, sta facendo letteralmente innamorare (e commuovere) il web. L'animale, infatti, è stato salvato dalla macellazione del florido mercato alimentare cinese e, nella ...Se il ritorno aldidi Alice Rohrwacher , che proprio oggi ha presentato il film in concorso La Chimera , vi ha fatto venire voglia di rivedere i suoi film, potete farlo andando sulla piattaforma ...Fonda, due Oscar nella sua lunghissima carriera, uno nel 1972 per Una squillo per l'ispettore Klute e un altro nel 1979 per Tornando a casa, è neldiche quest'anno volendo lanciare ...

A 85 anni, il Premio Oscar ha trasformato la sua masterclass in uno show di un'ora e mezzo, condividendo una vita intera dedicata all'attivismo ...L’attore, cantante e modello spagnolo, fa un tuffo nel mare della riviera francese dopo la première di Strange Way Of Life ...