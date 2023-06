Festival del Cinema di Cannes 2023 - Shruti Haasan famosa attrice indiana star di Bollywood recita in inglese per la prima volta nel thriller psicologico ' The Eye'

(Di sabato 27 maggio 2023)aldeldiha una rappresentante d'eccezione,, proveniente dallafamiglia di attori e produttori. Shurti ha più di 30 milioni di follower ed è inseguita dai fan e dai fotografi, conosciutissima in India, approda ora aproponend

La pellicola, uscita nelle salenostro Paese lo scorso 20 aprile, è già un successo: ha ... il suo film, Il sol dell'avvenire , è il secondo dei tre italiani in concorso al. Ecco il ...Atteso al cinema per l' 8 settembre - dopo un probabile passaggio aldi Venezia 2023 - il ... Ed è proprio l'attrice la protagonista assolutaprimo teaser poster , condiviso da Searchlight ...Da Il cielo è sempre più blu , passando per A mano a mano , senza dimenticare Gianna , il brano che ha portato sul palcodi Sanremo, Rino Gaetano è stato un poeta, un grande artista...

Festival del gusto: alla Rotonda ecco street food, luna park e spettacoli serali. Il programma dal 29 giugno al 9 luglio LivornoToday

Giovanni Caso, di Confesercenti Grosseto, lancia una proposta al Comune per il festival "Grande estate" in città ...CIAL torna a Cinemambiente di Torino con un’oper-Azione collettiva nel segno simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto ...