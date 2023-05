Festival Cannes | la Palma d' oro ad Anatomie d' une Chute della Triet Tutti i premi

Il premio più ambito deldiva alla regista e sceneggiatrice francese Justine Triet. La pellicola Anatomie d'une Chute si è aggiudicata la palma d'oro del 2023. La giuria della 76edizione, presieduta da Ruben .... Non parla italiano il Palmares del 76/odi. Per Rapito di Marco Bellocchio, Il Sol dell'avvenire di Nanni Moretti e La Chimera di Alice Rohrwacher nessun riconoscimento. Il nostro Paese porta a casa la visibilità di tre film ...21.45,Palma d'oro alla francese Triet Il film vincitore della Palma d'Oro della 76esima edizione deldiè "Anatomie D'une Chute" della regista francese Justine Triet. Tra i premiati: miglior attore Koji Yakusho per Perfect days, Wim Wenders, miglior attrice Merve Dizdar per About dry ...

Il teso giallo giudiziario ‘Anatomie d’une Chute’ della francese Justine Triet, con una madre che deve difendersi dall’accusa ...(Adnkronos) – La Palma d’oro del Festival di Cannes 2023 è andata al film ‘Anatomie d’une chute’ della francese Justine Triet. E’ l’attore Koji Yakusho il vincitore del Premio per la migliore interpr ...