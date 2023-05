Festa salvezza e vittoria in rimonta per la Salernitana

(Di sabato 27 maggio 2023) Per lala partita con l'Udinese è una, dopo la conquista con due giornate di anticipo della certezza matematica di poter giocare la prossima stagione (terzo anno ...

Per la Salernitana la partita con l'Udinese è una, dopo la conquista con due giornate di anticipo della certezza matematica di poter giocare la prossima stagione (terzo anno consecutivo) in serie A. Salernitana - Udinese finisce 3 - ...... che, proprio all'ultima giornata, ha potuto festeggiare una straordinariacon il ... "Le ultime settimane erano state molto tese, ora non possiamo che goderci la. " spiega ai nostri ...Lo ha detto Danilo Iervolino sul campo dell'Arechi durante ladella Salernitana al termine della vittoria contro l'Udinese. 'Un applauso gigantesco va ai nostri giocatori - spiega il ...

Salernitana-Udinese 3-2 all'ultimo respiro: è grande festa salvezza all'Arechi ilmattino.it

Per la Salernitana la partita con l'Udinese è una festa-salvezza, dopo la conquista con due giornata di anticipo sulla conclusione del campionato della certezza matematica di poter giocare la prossima ...Le parole di Federico Giraudo, esterno buschese del Cittadella, dopo la salvezza in Serie B ottenuta con i granata nel 2022/2023.