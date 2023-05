Ferrovia Valle Caudina | Matera FdI | “Seguiamo dossier Eav | attendiamo i fatti”

(Di sabato 27 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“In merito alle notizie di cronaca che vedono, ancora una volta, in stato di agitazione i dipendenti Eav della tratta Benevento – Cancello, vista anche la nota in tal senso del Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, voglio sottolineare come dall’inizio del mio mandato da senatore ho avviato da subito una interlocuzione costante con il presidente e i tecnici di Eav, con il comitato dei pendolari e con i dipendenti che lavorano sulla tratta e che, in attesa della riapertura, purtroppo vengono ricollocati. Ho portato sul posto – e precisamente presso le stazioni di Arpaia, Cervinara e Benevento Appia (quella chiusa interessata dai lavori) – il presidente De Gregorio, i tecnici RUP e i direttori dei lavori per verificare lo stato dell’arte, provvedendo a contattare nuovamente il presidente De Gregorio, gli ingg. Spostito e Fusco per avere ...

Una scelta insensata e che avrà come unica conseguenza la penalizzazione degli utenti della città e della provincia di Benevento. Resta alta la preoccupazione per il trasferimento a Piedimonte Matese ..."Ben vengano gli investimenti per migliorare la sicurezza stradale - la replica di Ganis - ma mancano completamente le strategie da seguire per ovviare alla chiusura della ferrovia che impatterà ...