Federica Sciarelli | la carriera | le inchieste e la vita del volto di “Chi l’ha visto”

Leggi su dilei

(Di sabato 27 maggio 2023) “Ci sono donne, lasciatemelo dire, che hanno più palle di tanti uomini”. Con questa dichiarazione, rilasciata in un’intervista all’agenzia Dire, vogliamo cominciare il racconto di una delle donne più amate del piccolo schermo da quasi 20 anni,, lo storicodel programma “Chi” su RaiTre. La conduttrice ha sempre avuto un chiaro obiettivo: diventare una giornalista televisiva di successo. Oggi, grazie alla sua determinazione, ha raggiunto una posizione di prestigio, essendo uno dei personaggi televisivi più amate della Rai. Il programma offre sostegno a chi è alle prese con casi di omicidio e, in alcuni casi, ha contribuito al ritrovamento di persone scomparse. Scopriamo insieme qualche curiosità in più sulla regina di RaiTre che ha conquistato il cuore del ...