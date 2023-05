Fazio saluta la Rai con Hopkins | la presidente del Parlamento Europeo Metsola | Mengoni ed Elodie – Tutti gli ospiti dell’ultima puntata

(Di sabato 27 maggio 2023)e Littizzetto - Che Tempo Che Fa (foto US Rai) Dopo 20 anni e 20 edizioni, cala il sipario su una delle trasmissioni simbolo della Rai: Che Tempo Che Fa, in onda dal 2003 su Rai 3, ad eccezione di due stagioni su Rai 1 (2017/2019) e una su Rai 2 (2019/2020). Con l’annuncio del passaggio di Fabiosul Nove, quella di domani – domenica 28 maggio, in diretta a partire dalle 20 – sarà agli effetti l’ultima volta del programma sulla tv di Stato. Una serata segnata dunque dall’addio del conduttore, che lascia insieme a Luciana Littizzetto (e anche Filippa Lagerbåck), ma anche da un ricco parterre di. Un’ultima degna di nota, poichéavrà ospite il due volte Premio Oscar Anthony, che nella sua carriera lunga oltre 55 anni ha interpretato ruoli ...

Lucia Annunziata si dimette dalla conduzione di Mezz'Ora In Più: la Rai dice addio ad un altro dei suoi conduttori. Ecco le parole della giornalista ...