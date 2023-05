Falsi codici QR | fate attenzione | ti svuotano il conto in un attimo

Leggi su chenews

(Di sabato 27 maggio 2023) È importante prestare grandeaiQR. Sono strumenti creati di proposito per svuotare ilagli utenti, lo fanno in un. Negli ultimi anni, iQR sono diventati di normale amministrazione. Sono usati per i pagamenti, per mostrare i link o un menu all’interno dei ristoranti e altro ancora. Un boom avuto durante e dopo la pandemia, ma ai quali bisogna mantenere molto alta l’in quanto si stanno espandendo a macchi d’olio alcune truffe cheilQr – CheNews.itQuando si parla di codice Qr, ci si riferisce a quel codice che può essere letto da chiunque in determinate circostanze. È stato creato soprattutto per ...