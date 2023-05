F1 | Verstappen strappa in extremis una pole position spaziale a Montecarlo Beffato Alonso | Leclerc penalizzato

(Di sabato 27 maggio 2023) AGGIORNAMENTO ORE 20.15è statodi 3 posizioni e partirà sesto. Sale in terza piazza Ocon, sarà quarto Sainz ed infine scatterà quinto Hamilton. Maxsi inventa uno dei suoi giri più belli in Formula Uno e conquista una sudatissimaper il Gran Premio di Monaco 2023, valevole come sesto round stagionale del Mondiale. L’olandese della Red Bull, dopo tante delusioni nei sabati di, ha ottenuto la sua prima affermazione in qualifica sul tracciato cittadino monegasco centrando la 23ma partenza al palo complessiva della carriera. Epilogo beffardo per Fernando, 2° con l’Aston Martin a soli 84 millesimi dalla vetta, e per il padrone di casa Charles, 3° con la Ferrari a 106 millesimi dalla ...

L'altro ferrarista Carlos Sainz deve accontentarsi della terza fila e chiude le qualifiche a 265 millesimi dae sulla griglia sarà affiancato da Lewis Hamilton (+0.360) . All'ultimo giro ...Maxè riuscito a conquistare la pole position del Gran Premio di Monaco , al termine di una qualifica tiratissima che ha visto i primi tre piloti divisi da appena un decimo di secondo. L'......opportunità a, apparso un po' più in difficoltà di Perez (colpa dei danni rimediati in avvio). Dopo di loro 4° posto per Russell, quindi Sainz, Alonso, Hamilton e Stroll, chea ...

F1, Verstappen strappa in extremis una pole position spaziale a Montecarlo. Beffati Alonso e Leclerc OA Sport

Max Verstappen si inventa uno dei suoi giri più belli in Formula Uno e conquista una sudatissima pole position per il Gran Premio di Monaco 2023, valevole come sesto round stagionale del Mondiale. L'o ...L'ha strappata in extremis a Fernando Alonso che se la stava già godendo. Max Verstappen si coccola la sua terza pole position stagionale ...