F1 TV8 | orario in chiaro gara GP Monaco 2023 | programma e palinsesto

(Di sabato 27 maggio 2023) In testa al Mondiale di F1 c’è il neerlandese Max Verstappen a quota 119, davanti al compagno di squadra messicano Sergio Perez, secondo a -14, all’Aston Martin dell’iberico Fernando Alonso, terzo a -44 ed alla Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, quinto a -75: domani, domenica 28 maggio, alle ore 15.00, andrà in scena ladel GP degli. Il settimo round del Mondialedi F1 si correrà sul tracciato di Montecarlo e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 HD e Sky Sport 4K, con la diretta streaming affidata a SkyGo e Now, infine OA Sport vi fornirà la diretta live testuale. Differita integrale dellaalle 17.45 insu TV8 HD e tv8.it. Classifica Mondiale F1: la graduatoria dei piloti. Max Verstappen allunga, +14 su Perez. Sainz 5°, Leclerc ...

... ecco le informazioni su canale,e diretta streaming. Dopo la cancellazione di Imola, sesta ... con la replica in differita trasmessa in chiaro sualle ore 18.30. Sportface.it, come di ......del Gran Premio di Monaco a Montecarlo 2023 di F1 sulla pista del Principato saranno visibili in chiaro suin replica. Andiamo dunque a riepilogare di seguito tutte le informazioni sue ...... ecco le informazioni su canale,e diretta streaming. Dopo la cancellazione del weekend di ... mentre la replica sarà visibile in differita in chiaro sualle ore 18. La diretta testuale, ...

F1 su TV8 oggi, GP Montecarlo 2023: orario qualifiche in chiaro, programma, differita, streaming OA Sport

La devastante ondata di maltempo e le alluvioni che hanno colpito l'Emilia Romagna hanno imposto alla Formula 1 di alzare bandiera bianca e di cancellare il sesto appuntamento della stagione 2023, pre ...Con ancora negli occhi lo spettacolo delle qualifiche, è già tempo di pensare alla giornata di domani, quella dell'attesissimo Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 202 ...