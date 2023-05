(Di sabato 27 maggio 2023) Un sabato molto amaro per. Le qualifiche del GP di Monaco, settimo round del Mondiale 2023 di F1, sono state territorio di conquista dell’olandese Max Verstappen. Max, sfiorando i muretti del Principato, ha realizzato una grandissima prestazione nel time-attack esi candida per il successo. Checo, invece, è l’altra faccia della medaglia a Milton Keynes. Undavvero grave nella Q1, in curva-1: sovrasterzo importante e retrotreno contro le barriere a Sainte-Devote. La conseguenza è quella di un ventesimo posto nello schieramento di, su di un circuito dove superare è molto complicato. “Ho perso il posteriore e sono diventato una sorta di passeggero della mia macchina. Unimportante che mi costerà caro in...

F1, Sergio Perez: "Un mio errore, la gara domani sarà un incubo" OA Sport

