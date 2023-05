F1 | Red Bull domina le ultime libere a Monaco | 4 a Ferrari Sainz

Dopo le libere 2 di ieri, Max Verstappen domina anche le terze e ultime libere in vista del Gran Premio di Formula 1 di Monaco. Il campione del mondo dellaha fermato il tempo sull'1'12''776 davanti al compagno di scuderia Sergio Perez (+0''073) ed alla Aston Martin di Lance Stroll (+0''166). Quarta la Ferrari di Carlos Sainz (+0''485), mentre è ...I risultati e la classifica delle prove libere 3 del Gran Premio di Monaco 2023 , di scena sul circuito cittadino di Montecarlo. Doppietta, che monopolizza l'intera sessione occupando le posizioni di vertice dall'inizio alla fine. Il miglior tempo lo mette a referto Max Verstappen , capace di girare in 1:12.776. Secondo a 73 ...Nell'ultima sessione di prove libere del GP di Montecarlo il miglior tempo è andato a Verstappen , che ha preceduto Perez e Stroll. In difficoltà la Ferrari , a muro Hamilton . Comandano leIn una sessione dedicata completamente alla preparazione della qualifica, lasi è messa a dettare il passo, con Max Verstappen in testa in 1'12"776 , davanti a Perez per soli 73 ...

