F1 | orario gara 28 maggio | programma GP Monaco | tv | streaming | guida Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023) Con ancora negli occhi lo spettacolo delle qualifiche, è già tempo di pensare alla giornata di domani, quella dell’attesissimo Gran Premio di, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sull’iconico tracciato di Monte-Carlo, quindi, dalle ore 15.00 si tornerà in azione dopo la lunga pausa dopo ladi Miami e la cancellazione di Imola. Come spesso capita chi parte dalla pole position avrà una amplissima chance di vincere ladel Principato dato che sul circuito che vede le celebri curve Loews e Rascasse, sorpassare è impossibile. Ci attende la corsa più glamour della stagione che racchiude in sé tantissime incognite. Quest’anno il meteo non dovrebbe metterci lo “zampino”, ma correre 78 giri tra i guard-rail del Principato richiede uno sforzo enorme dal punto di vista mentale. Un anno fa vinse Sergio Perez, chi ...