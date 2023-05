F1 | Max Verstappen | “Dovrò partire in maniera pulita | domani può succedere di tutto”

(Di sabato 27 maggio 2023) Alla fine è sempre lui, è sempre Max. L’olandese della Red Bull è in pole position nel GP di Monaco, battendo in extremis Fernando Alonso, proprio nel momento in cui non ci credeva più nessuno. Una pole position particolarmente importante, visto il circuito cittadino di Montecarlo che rende estremamente difficili i sorpassi. Queste le parole del campione del mondo: “È stato molto difficile, sapevamo che questo weekend sarebbe stato un po’ una sofferenza per noi“. “Non siamo partiti bene ieri nelle prove libere, ma poi in qualifica devi darequello che hai e i miei primi due settori non sono stati perfetti, dovevo darequello che avevo nell’ultimo, ho preso due barriere, ma alla fine ce l’ho fatta e ho fatto la pole per la prima volta qui”. “sarà necessarioin ...

Max Verstappen dopo aver conquistato la pole position del GP di Monaco in programma domani, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Sono molto felice, sapevamo che ci sarebbe stata sofferenza e che ...