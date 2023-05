F1 | Lewis Hamilton | “Sono soddisfatto del weekend | i miglioramenti vanno nella giusta direzione”

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023)conclude con un anonimo sesto posto le sue qualifiche del Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sullo splendido scenario del tracciato di Monte-Carlo la Mercedes non ha certo brillanto nel corso delle tre manche, cogliendo un risultato da “minimo sindacale”. La pole position è andata, proprio sotto la bandiera a scacchi, a Max Verstappen con il tempo di 1:110365 con 84 millesimi su Fernando Alonso e 106 su Charles Leclerc. Dopo alcune difficoltà già tra Q2 e Q3, il “Re Nero” ha concluso al sesto posto a 360 millesimi, distanziando di 239 il compagno di team George Russell che non è andato oltre l’ottava posizione. Ci si aspettava un notevole passo in avanti dalla W14, che a Monte-Carlo presenta una versione 2.0, ma al momento la vettura di Brackley non ha ancora cambiato marcia. Nonostante il ...