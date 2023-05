F1 | la Ferrari manca la pole a Monaco | SF-23 nervosa e team confusionario

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023) Doveva essere la giornata di Charles Leclerc e della, ma non è stato così. Le qualifiche del GP di, settimo round del Mondiale 2023 di F1, hanno sorriso al leader del campionato, Max Verstappen, strepitoso nel time-attack, a precedere l’Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso e la SF-23 di Leclerc, mentre in quinta piazza ha terminato l’altradell’iberico Carlos Sainz. Una vettura che nel corso delle prove libere 3 era inguidabile, soprattutto per il ragazzo del Principato, replicando quanto era accaduto nel corso del weekend di Miami. Una macchina molto sensibile alle varie altezze da terra questa, che fatica a dare feeling al pilota che più di altri sa interpretare il giro secco. Non a caso, prima del time-attack odierno, Leclerc aveva messo in fila due ...