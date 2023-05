F1 | Gp Monaco | Verstappen in pole davanti ad Alonso e Leclerc

(Di sabato 27 maggio 2023) Montecarlo, 27 mag. (Adnkronos) - Maxconquista laposition del Gp diin 1.11.365 beffando solo nelle ultime due curve il tempo di Fernandoa +0.084 che con l'Aston Martin ha chiuso al secondo posto. Terzo posto per la Ferrari di Charlesa +0.106. Seconda fila e quarto tempo per Esteban Ocon che anticipa l'altra rossa di Carlos Sainz e la Mercedes di Lewis Hamilton. Chiudono la top ten Pierre Gasly. George Russell, Yuki Tsunoda e Lando Norris. Partirà 20esimo invece Sergio Perez con l'altra Red Bull.

GP di, qualifiche. Q3 FINE Q3 SITUAZIONE Pole di, terzo Leclerc Q3 1 MaxRed Bull Racing1:11.365 6 2 Fernando ALONSO Aston Martin+0.084 6 3 Charles LECLERC Ferrari+0.106 6 4 ......sui circuiti cittadini - come testimoniano le sue svariate vittorie in carriera non solo a...con questo svarione complica non poco anche il suo tentativo di restare a contatto con Max...Mancano 12' alla fine del Q1 Sainz molto lento, è 13°è subito il più veloce, 1'13"784 Iniziano le qualifiche del Gp diSemaforo verde, al via il Q1 Sul circuito cittadino di ...

LIVE Qualifiche F1 GP Monaco in diretta: pole di Verstappen, poi Alonso e Leclerc Fanpage.it

Max Verstappen centra una pole position che resterà nella Storia al Gran Premio di Monaco con il tempo di 1.11.365. Usiamo questi aggettivi perché all’uscita del Tabaccaio l’olandese aveva 2 decimi di ...Max Verstappen ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche di oggi e partirà dalla prima posizione nel GP di Montecarlo.